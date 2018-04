Audi Stromlinie 75 Concept

Door: BV

Nogal wat studenten autodesign halen de inspiratie voor hun virtuele studiemodellen uit voor de hand liggende creaties. Exotische merken als Ferrari en Lamborghini passeren daarbij regelmatig de revue. Maar af en toe duikt een student op die zich dieper onderdompelde in de rijke automobielgeschiedenis. Luke Rittwage bijvoorbeeld. Die haalt de inspiratie voor deze gestroomlijnde hedendaagse ‘Stromlinie' driekwart eeuw geleden. Op 28 januari 1938 verongelukte de Duitser Bernd Rosemeyer in een Auto Union Type C (één van een reeks -letterlijk- gestroomlijnde ‘Stromlinie'-modellen) toen z'n voertuig door een windvlaag van de weg raakte. Hij reed toen 429km/u.

Die beruchte Type C diende ter inspiratie voor een moderne interpretatie. Dat studieproject heeft zou 4,79m lang, 2 meter breed en 1,09m hoog zijn. Een Audi R8 E-tron kan als -elektrisch aangedreven- basis dienen voor het project. Ze zijn niet zichtbaar, maar het nieuwe exemplaar rust op 18-duimers die vooraan met 235/40-rubber zijn geschoeid en achteraan 285/35's op hun plaats houden. In het ultragladde koetswerk met een centrale bestuurderspost, zit nu ook een verstelbare achtervleugel ingewerkt. Kwestie van de onfortuinlijke gebeurtenissen van 75 jaar geleden niet meer te herhalen. Het tijdsverschil tussen het origineel en de moderne interpretatie wordt overigens nog eens extra in de verf gezet door de ‘75'-logo's op de flank van de stijlstudie. Helemaal te bekijken in de fotospecial.