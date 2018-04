Peugeot RCZ heet View Top, heeft lamellendak

Door: BV

We gaan er van uit dat trendwatchers een wegklapbaar stalen dak bij cabrio's niet meer als een must beschouwen. De nieuwe Opel Cascada heeft alvast een conventionele stoffen kap, terwijl z'n voorganger met Astra-badge de panelen in de koffer stapelde. Een nieuwe Focus CC hebben we nog niet gezien, en terwijl bij VW de Eos in de catalogus blijft, kan je er inmiddels ook voor een meer conventionele Golf Cabrio kiezen. Maar er is nog een trend - die van de wegschuivende stoffen daken die de dakbogen ongemoeid laten. De Fiat 500 heeft het. De Citroën DS3 heeft het. En ook de dakloze versie van de Opel Adam is reeds voorgesteld.

De Peugeot RCZ zit met z'n sportieve koets op het onderstel van de 308 weliswaar in een andere discipline als bovenstaande stadsmini's voor hipsters, maar als het aan het Oostenrijkse Magna Steyr ligt, kan het model een dosis luchtigheid gebruiken. Het bedrijf ontwikkelde een schuifdaksysteem dat glazen lamellen combineert met verbindingsstukken in canvas. Het heet ‘View Top' en wordt voorgesteld op het Autosalon van Genève. Het is nog een concept, maar omdat ook hier de dakbogen gewoon op hun plaats blijven, is de sprong naar serieproductie niet zo groot. De ingenieurs hoeven immers geen extra versteviging te voorzien.

Het dak met glazen lamellen opent en sluit volgens toeleverancier en onafhankelijke autoproducent Magna in amper 12 seconden. Wie dat allemaal in het echt wil zien, kan dat natuurlijk op het Autosalon van Genève.