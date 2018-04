Renault Clio GT is geen RS maar denkt van wel

Door: BV

Toegegeven, met 120pk moet deze nieuwe Clio GT - voor het eerst te zien in Genève - buigen voor de 200pk sterke RS, toch is het zo dicht als je met een normale Clio kan komen in de buurt van de sportieve gammatopper. Vooral omdat de GT zich met een specifieke grille, andere bumperschilden, 17-duimers en een dubbele uitlaat toch ook best sportief profileert.

Aan de binnenzijde wordt je ook sportief gehersenspoeld. Daar zorgen sportzetels (optioneel in leder), aluminium pedalen, aangepaste wijzerplaten en een sportstuurtje wel voor. En zoals dat tegenwoordig hoort, is er ook een sport-knop aanwezig. Die maakt de besturing en het gaspedaal wat hitsiger. Een sportophanging houdt tegelijk de koets steviger in het gareel.

Voor 120pk ga je tegenwoordig niet meer shoppen in slagvolumes van 1,6 liter of meer. Renault lepelt de GT een kleine 1.2l in. Om die tot de nodige ijver aan te zetten is die voorzien van een turbo en directe injectie en gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling die zes verhoudingen telt en met schakellepels aan het stuur te bedienen is. De sprint haspel je ermee af in 8,6 seconden en het model haalt op één kilometertje na de 200. De Clio GT neemt voortaan genoegen met 5,2l/100km, hetzij 120gr/CO2/km. Dat is in elk geval gevoelig minder dan de Clio III waarachter dezelfde letters kleefden. Of het ook garant staat voor meer stuurpret moet nog blijken.