Deze Ford Mustang heeft 1.200pk

Door: BV

Aan variatie in het leveringsprogramma van de Ford Mustang, geen gebrek. Het aanbod begint bij een relatief zuinige zescilinder (en in de volgende generatie komt zelf een vierpitter) tot potig opgevoerde achtcilinders. De Cobra Jet is klaar voor de dragstrip, maar je kan ook met 662pk de baan op als je voor en Shelby GT500 kiest. En blijkbaar is dat nog steeds niet potig genoeg. Op het Autosalon van New York presenteert het bedrijf van wijlen Carrol Shelby de knotsgekke 1000 S/C. De 5,8l V8 met versterkte zuigers, tuimelaars, krukas, opgewaardeerde koeling en ronduit gigantische compressor wekt voortaan zo maar eventjes 1.200pk op. Dat is Veyron-vermogen voor een fractie ($ 154.995 of € 119.300 om exact te zijn) van de prijs.

De techniek is natuurlijk niet zo gesofisticeerd als die van de opperbolide uit de rangen van VW. Opgewaardeerde remmen en een instelbare ophanging krijg je wel, maar de starre achteras blijft ook gewoon van de partij. Avontuurlijk wordt het daarmee natuurlijk wel. Exclusiviteit is ook gegarandeerd want Shelby zal niet meer dan 100 stuks bouwen.