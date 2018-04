Pininfarina maakt weer winst

Door: BV

Natuurlijk is Pininfarina onlosmakelijk verbonden met enkele van de meest oogstrelende creaties uit de automobielgeschiedenis. Maar het Italiaanse stijlhuis had in de vorige eeuw ook al een producti-apparaat uitgebouwd. In tijden van economische crisis zorgde die keuze uit het verleden voor heel wat kopzorgen. Het Italiaanse stijlhuis zag zich genoodzaakt z'n assemblagefaciliteiten van de hand te doen en moest zelfs aan het Italiaanse gerecht uitstel van terugbetaling van de schuldenberg vragen. Die was opgelopen tot bijna € 200 miljoen.

Met een recente focus op design en kleine projecten, weet het bedrijf de koers stilaan weer richting winstgevendheid te richten. Terwijl in 2011 nog € 11,5 miljoen verlies werd geleden, werd in 2012 € 32,9 miljoen nettowinst geboekt (tegen een operationeel verlies van € 8,2 miljoen, maar daarin zitten afschrijvingen en herstructureringskosten). Inmiddels blijft het bedrijf ons trakteren op originele creaties. Het afgelopen decennium kregen we onder meer de Sergio, Sintesi, 2uettottanta, Osée, Hyperion, Nido, Birdcage en Cambiano te zien.