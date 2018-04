Mistra: ook Hyundai gaat voor China

Door: BV

Hyundai stelt op het Autosalon van Shanghai de Mistra voor. Een 4,71m lange en 1,82m brede concept voor een segment waarin elke constructeur aanwezig wil zijn. Dat mag je afleiden aan het feit dat alleen al de afgelopen week Ford, Nissan, Suzuki en Honda te kennen hebben gegeven een soortgelijk model voor China te ontwikkelen. Er zijn immers 240 miljoen Chinezen geboren tijdens de jaren tachtig van vorige eeuw en die lijken allemaal hun zinnen te hebben gezet op een strak gelijnde vierdeurs. Hyundai is dus geen uitzondering, want ook hier zegt het merk dat de doelgroep voornamelijk zal bestaan uit twintigers en dertigers.

De Mistra is het resultaat van een samenwerking tussen Hyundai's Chinese technische afdeling (in Peking) en die van het moederhuis. De naam is afkomstig van een stad in het zuiden van Griekenland, waar nogal wat ruïnes van het Byzantijnse Rijk te vinden zijn.