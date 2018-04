Made in the EU: Ford Focus Electric

Door: BV

Ford is gestart met de productie van de Focus Electric op Europese bodem. De Duitse productiefaciliteit van het merk, in Saarlouis, staat in voor de bouw van de 143pk sterke elektrische focus.

Als de lithium-ion-accu helemaal vol is, geraakt de elektrische Focus maximaal 161km ver met snelheidspieken tot maximaal 135km/u - de begrensde topsnelheid van het model.

In juli hoort de eerste Europese klant z'n Focus aan de stekker te hangen. In 2014 wil Ford de Mondeo Hybrid en de C-Max plug-in hybride ook in onze contreien aan de catalogus toevoegen.