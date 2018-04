Over Volvo, Rolls-Royce, BMW en Tesla

Door: AUTO55

Volvo overweegt het om een gelimiteerde productie van de prachtige Concept Coupé op gang te trekken. Die werd recent op de IAA in Frankfurt onthuld. Er wordt zelfs gefluisterd dat het beroemde tekenhuis en carrosseriemaker Bertone zal instaan voor de bouw van de vierwielers in kwestie. Wij willen er één.

Elders in Europa wordt het nut van koetswerkpanelen uit koolstofvezel ingezien. Bij Rolls-Royce meerbepaald, waarvan wordt gezegd dat ze de klant - mits een meerprijs - van een lichtere en vooral exclusievere bolide willen voorzien. In bepaalde milieus gelden nu eenmaal andere normen. Een verminderd verbruik moet de financiële schade beperken.

Ondertussen laat BMW uitschijnen dat de berlineversie van de 1-reeks in de ontwikkelingsfase zit. Het project heet New Entry-level Sedan of kortweg NES, en men wil er uiteraard de A3 vierdeurs en de Mercedes CLA mee te lijf gaan. Een 1-reeks GT zou ook in de pijplijn zitten, eveneens met het onderstel van de volgende Mini Cooper. Voorwielaandrijving dus...

En dan belanden we in de Verenigde Staten, waar de Model S van Tesla het onderwerp is van een 'mysterieus ongeval'. Bij het verlaten van de oprit van een trotse bezitter zou de auto plots zijn versneld en werd daarbij het onderste uit de kan gehaald. Nochtans was de Model S uitgerust met een ingebouwde veiligheidseenheid die 'slechts' 92 procent van de beschikbare krachten beschikbaar stelt. De eigenaar ontkent uiteraard dat zijn vrouw - die achter het stuur zat - het pedaal zelf te diep had ingetrapt. Tesla pluist het uit.