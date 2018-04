Over VW, BMW en Nissan

Door: AUTO55

Als we de verklaring van een hooggeplaatst VW-heerschap als waarheid mogen aanzien, zal de volgende editie van de Up op een nieuw platform gestoeld zijn én zal de auto ook meer parkeerplek inpalmen. De huidige versie kan door plaatsgebrek namelijk niet met een automaat met dubbele koppeling of koppelomvormer worden gebouwd, en daar wil men voor de volgende generatie een mouw aanpassen. Ook worden er grotere TSI-motoren verwacht. De Up II zou ergens in 2017 op de markt verschijnen.

BMW mag binnen drie jaar precies 100 kaarsen uitblazen. Een mijlpaal waar bij moet worden stilgestaan, dat vindt ook de sportieve M-afdeling. En dus is men van plan een lekkere ‘verjaardagstaart' te bakken, in de vorm van een M4 met opschrift GTS. Het zou overigens de eerste niet zijn. In 2009 wist BMW ons tenslotte al eens te verblijden met de extreme E92 M3 GTS. Bij dat raspaardje was het toverwoord gewichtsreductie en dat zal bij deze M4 GTS niet anders zijn. Gemikt wordt er op een leeggewicht van om en bij 1,4t. Om dit te realiseren zal men de achterbank achterwege houden en hem enkel met een handbak te koop aanbieden. Uiteraard zal er tevens overvloedig gebruik worden gemaakt van aluminium en carbon, en wellicht ook van CFRP voor het dak, zoals we eerder zagen op de M4 Concept. De dubbel geblazen zescilinder blijft uiteraard niet buiten schot, maar concrete cijfers kunnen we (nog) niet verklappen. Uit dezelfde hoek komt overigens het weetje dat de 4-reeks hybride op de LA Auto Show zal worden voorgesteld. Dat evenement gaat door van 22 november tot de eerste dag van de maand erop.

En wie op dezelfde beurs z'n opwachting maakt (en in Tokio de dag ervoor?) is de Juke Nismo RS van Nissan. Daarvan werd nog geen officiële informatie verspreid, al weten we al langer dan vandaag dat er van minstens 220pk wordt gedroomd. Net zoals in geval van de gewone Juke Nismo verwachten we een voorwielaangedreven versie, in combinatie met een handgeschakelde zesbak, en een vierwieltrekker gekoppeld aan een bij ons amper gesmaakte continue variabele transmissie of CVT. En er zou nog een andere Nismo-concept klaarstaan. We durven gerust een gokje te wagen.