Honda FCEV futuristisch, op waterstof

Door: BV

Terwijl Toyota op het Autosalon van Tokio de FCV Concept te pronken zet, trekt Honda in Los Angeles zoals aangekondigd het doek van een auto die met een gelijkaardige technologie werkt. Die zit in een merkbaar meer futuristische jas dan de Toyota die over enkele jaren in een productieversie verschijnt, met uitsluitend door aerodynamica gedicteerde lijnen.

De FCEV zet waterstof om in stroom die vervolgens wordt gebruikt om de elektrische motor aan te drijven. Technologie waarmee Honda ook al werkte in de FCX Clarity, maar die nu 60% meer stroom opwekt en een derde kleiner is. Je kan nu bijna 500km ver geraken terwijl tanken hooguit 3 minuten in beslag neemt.

Door de compacte architectuur past de hele installatie in het conventionele motorcompartiment. Je kan dus net zo veel verschillende koetswerkvormen verzinnen als reeds het geval was, een normaal bagagevolume meenemen en plaats bieden aan vijf inzittenden.