Volvo XC Coupé smaakt naar nieuwe XC90

Door: BV

De Volvo XC90 staat al een decennium in de catalogus. En wat ooit een regelrecht succesnummer was, kan z'n leeftijd inmiddels niet meer weg steken. Een hele hoop facelifts en kleine ingrepen ten spijt. Gelukkig staat de opvolger inmiddels in de coulissen op te warmen. Voor het zover is, moeten we echter nog een concept car verteren. Dat is de Concept XC Coupé die over goed een week op het Autosalon van Detroit staat te blinken. Met een veiligheidscel geperst uit boron-staal, voor de nodige Volvo-veiligheid, maar ook met een driedeurskoets die hoogtechnologisch en wulps aandoet.

Meer gegevens zijn nog onderweg, maar voor de eerste plaatjes mag je gerust naar de fotospecial klikken. Je ziet er een ruigere interpretatie van de stijltaal die we ook al op de Concept Coupé zagen, rustend op 21-duimers, met een duidelijk LED-signatuur in kop- en staartlampen. Natuurlijk wordt het productiemodel docieler en zal die gewoon over vijf portieren beschikken, maar de aanloop is niet mis, toch?