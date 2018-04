Autosalon Brussel 2014 in beeld - Exotisch

Door: AUTO55

We nemen je mee op een virtuele toer tijdens een iets minder druk moment van het Autosalon van Brussel, dat vandaag haar deuren openzwaaide voor het grote publiek. De expositie is zoals de meeste lezers wel weten opgedeeld in verschillende paleizen, waar productiewagens van alle slag en een aantal concept cars onder de spots staan te blinken.

Wegdromen mag

We trappen af met een bezichtiging van exotische vierwielers die in Paleis 12 opgesteld staan. Van merken als Ferrari, Lotus, McLaren, Porsche, Lamborghini, Lotus en Maserati, maar ook regelrechte luxesleeën uit de stallen van Bentley en Rolls-Royce. Dus strek die benen even uit en geniet mee van al dat lekkers.

Autosalon in beeld: Exotisch - VW en co - Rivaliteit - Britse trots - Europees populair - Koreaanse smaken - Amerikaans bloed - Kon ni chi wa