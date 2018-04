Autosalon Brussel 2014 in beeld - Kon ni chi wa

Door: AUTO55

Invoerders van Japanse automerken hebben hun stands neergepoot in Paleis 4 (Mazda), 6 (Nissan), 8 (Honda, Toyota, Lexus) en 9 (Suzuki, Mitsubishi, Isuzu) van het momenteel te bezoeken Autosalon van Brussel. Nogal verdeeld dus, maar niet in onze fotoreeks.

Cash Cow



Nissan heeft natuurlijk meerdere Qashqai's van de nieuwste generatie meegebracht. Een doorlichting daarvan vind je reeds in onze testrubriek terug. Het bedrijf uit Yokohama is ook druk in de weer met een vreemdgelijnde racebolide - de ZEOD RC - en ook die is in Brussel het bekijken waard.

Premières

Mazda wil de nieuwe 3 en de iets minder nieuwe 6 in de verf zetten, terwijl Lexus wel effectief één Europese en twee Belgische premières in petto heeft (CT200h, IS 300, GS 300h). En dan is er Honda, dat een nieuwe 1.6l diesel alsook de Civic Tourer liet overkomen.

Toyota dan nam onder andere een Corolla, de oliestokende 1.6l van BMW-origine, de Touring Sports en de Land Cruiser mee, en dus blijven over Isuzu (D-Max'en bij de vleet), Mitsubishi (een puike concept car en de Outlander PHEV), Subaru (WRX STI, BRZ en speciale Outbacks) en Suzuki over. Bij dat laatste merk zorgt vooral het decor voor afleiding. Hier zijn alle foto's.

Autosalon in beeld: Exotisch - VW en Co - Rivaliteit - Britse trots - Europees populair - Koreaanse smaken - Amerikaans bloed - Kon ni chi wa