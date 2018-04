Autosalon Brussel 2014 in beeld - Amerikaans bloed

Door: AUTO55

Op het Autosalon van Brussel maken we kennis met enkele Amerikaanse krachtpatsers zoals de Chevrolet Camaro en de nieuwe Corvette Stingray in Paleis 9, maar ook met de afgezanten van Jeep in Paleis 8 - inclusief de recent bijgewerkte Grand Cherokee.

1 liter

Ford is uiteraard ook naar de Heizel afgezakt en nam de raceklare Formula Ecoboost (met een éénliter benzine aan boord), de Tourneo Connect, de plug-in hybride Max Energi en de Ecosport mee naar Paleis 5. Hoezeer ze in het oog springen ontdek je in de bijgevoegde fotospecial.

