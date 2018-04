Autosalon Brussel 2014 in beeld - Europees populair

Door: AUTO55

De Duitsers, Italianen, Zweden en Fransen (en Roemenen); Allen hebben ze noemenswaardige gezanten naar het Autosalon van Brussel gestuurd. In Paleis 5 komen we Renault tegen, waarvan de Twizy F1, het Initiale stijlmodel en de Red Bull Formule 1-bolide waarmee Sebastian Vettel in 2013 opnieuw zegevierde het meest in het oog springen. Bij Dacia komen we de vernieuwde modellenlijn tegen, met inbegrip van de opgefriste Duster natuurlijk.

Concepts



Nog steeds in Paleis 5 heeft Opel kamp opgeslagen. Hier is de Monza de grote ster en noteren we de aanwezigheid van de bij de tijd gebrachte Meriva en Insignia. Daarnaast staan ook de Volvo's te glunderen, waaronder de S60 Polestar en de V60 Plug-in Hybrid. En een oude P1800.

Alfa Romeo trekt vooral nieuwsgierigen naar Paleis 8 met de 4C. Peugeot heeft zowel sportievelingen als de 208 Pikes Peak en de 308 R meegebracht naar Paleis 4, maar ook een hyperfuturistische concept car die luistert naar de naam Onyx. Bij Citroën zijn het dan weer de C-Elisée WTCC van Sébastien Loeb, de DS3 Racing met het dak eraf, en de Cactus - die ook in productie gaat - degenen die in Paleis 6 de hoofden doen draaien.

