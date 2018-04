Autosalon Brussel 2014 in beeld - Koreaanse smaken

Door: AUTO55

In Paleis 4 van het Autosalon van Brussel kom je de stand van Hyundai tegen. Daar kan je onder andere de bijgespijkerde ix35 en de nieuwe i10 ontdekken. Al gaat de meeste aandacht toch naar de i20 WRC van Thierry Neuville.

Vreemde vogels

Niet zo populair in onze gebieden, maar wel present op het salon is de kersverse Rodius van SsangYong. Een loebas die samen met concept car SIV-1 in Paleis 6 te vinden is. De SIV-1 luidt de nieuwe designtaal van het merk in.

Nog steeds in dezelfde hal heeft ook Kia haar tenten opgezet. Met als trekplijsters de nieuwe Soul en de sportievelingen Cee'd GT en Pro_Cee'd GT. En de opgefriste Optima, die is ook van de partij. Klaar voor de bijhorende fotoreeks? Dan hoef je enkel hier te klikken.

Autosalon in beeld: Exotisch - VW en co - Rivaliteit - Britse trots - Europees populair - Koreaanse smaken - Amerikaans bloed - Kon ni chi wa