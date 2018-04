Door: AUTO55

De D'Ieteren-stand is gegroepeerd in Paleis 11 van het Autosalon van Brussel. Daar treffen we de nieuwe en iets minder nieuwe producten van Seat, Volkswagen, Skoda en Audi, met onder meer de Seat Leon ST (de breakversie), een rode Skoda Rapid Spaceback, VW's XL1 en Audi's A3 g-tron en R18 e-tron. Hoelaat het is? Tijd voor een nieuwe fotoreeks natuurlijk.

