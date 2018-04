Autosalon Brussel 2014 in beeld - Rivaliteit

Door: AUTO55

Rivaliteit alom op het Autosalon van Brussel, waar BMW (met Mini) en Mercedes (met Smart) pal tegenover elkaar hun stand beheren in Paleis 7. Kijk- en/of kooplustigen hebben dus heel wat vergelijkwerk voor de boeg, en laten zich misschien verleiden door het futuristische lijnenspel van de BMW i8, het optreden van de M3 en M4 en de aanblik van de nieuwe Mini. Of misschien wel door de elegante luxe van Mercedes' nieuwe S-klasse of het krachtvertoon van de A en CLA AMG. En laat ons vooral de speciale race-uitvoering van de SLS, de voorstelling van de GLA en de leuke concept van Smart niet vergeten. Hier zijn de beelden.

