Ferrari California wordt aangepakt

Door: BV

Als teaser stelt het niet zo veel voor, maar we halen er wel de zekerheid van een update voor de Ferrari California uit. Die heeft immers interne typecode F149 en de letter ‘M' staat voor Modificata. Het model krijgt dus dezelfde kuur als de 550 Maranello toen die in 2002 de 575M Maranello werd.

Altijd maar meer vermogen

De achtcilinder onder kap van de huidige Californai levert met z'n 490pk al 30pk meer dan het model bij z'n introductie in 2008 kon opwekken. De vernieuwde California krijgt wellicht het hart uit de Maserati Quattroporte getransplanteerd. Dat is een 3,8l V8 biturbo die volgens het gefluister in de wandelgangen 552pk zal opwekken.

En het uiterlijk?

Ook dat evolueert. Denk in de richting van de F12 Berlinetta. Meer nieuws is er op 12 februari.