TT Circuit Assen wordt testpiste autonome auto’s

Door: BV

Bij onze Noorderburen in Assen ligt het TT-circuit. Een plaats waar spionagefotografen zich binnenkort kunnen gaan ingraven, want de piste is uitgekozen als testcircuit voor autonome auto’s.

Zelfrijdende testwagens

Dat TT Assen is uitgekozen, is niet zo gek. Om te beginnen hebben de Nederlanders een samenwerking met het Circuit de Catalunya, dat al door onder meer Seat en Nissan wordt gebruikt voor gelijkaardige doeleinden. Bovendien ligt er over de 4,5 kilometer lange testbaan een uitgebreid netwerk van sensoren. Die stellen de autobouwers in staat om nauwkeurig na te gaan hoe hun zelfrijdende technologie presteert. De sensoren zijn onder meer in staat om abrupte wijzigingen in richting of snelheid waar te nemen.