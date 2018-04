Eerste Batmobile ooit verkocht voor een prikje

Door: BV

Afgelopen maand wisten we al te melden dat Heritage Auctions de allereerste Batmobile ooit te koop zou aanbieden. Die dateert uit 1963 en was in tegenstelling tot z’n latere incarnaties nooit te zien op het grote of kleine scherm. Hij werd vooral gebruikt voor een promotietoer die destijds de stripboeken moest promoten.

Klein prijsje

Uiteindelijk ving Heritage Auctions $ 137.000 voor de creatie die gebaseerd is op een Oldsmobile 88 uit 1956. Beschouw dat gerust als een koopje. Voor de laatste officiële Batmobile werd nog $ 4,2 miljoen betaald. Maar die was dan weer wél op TV te zien geweest…