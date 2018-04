Skoda Fabia 10% duurder dan voorheen

Door: AUTO55

De nieuwe Skoda Fabia is, zoals verwacht, een procentje of tien duurder dan zijn voorganger. Maar ook weer wat ruimer, beter op de baan en verder aankleedbaar, ook wat veiligheidssnufjes betreft.

Momenteel staan er twee benzinemotoren en één dieselcentrale op het programma. In de eerste categorie start het aanbod met een atmosferische éénliter die 60 of 75pk opwekt en minstens € 12.645 of € 13.445 kost. Hoger op de ladder staat de 1.2 turbo. Die is goed voor 90 of 110pk en maakt je minimaal € 14.245 of € 15.945 afhandig. Dat laatste prijskaartje is van toepassing op de versie met een DSG7-automaat. Wil je een zesbak, en dat kan pas vanaf het middelste van drie uitrustingsniveaus, dan betaal je € 16.790. De 1.2t met 90pk en de 1.0 kan je enkel met een vijfbak bestellen.

De enige diesel telt 1.4 liter cilinderinhoud en is er met 90 of 105pk. Vreemd genoeg is het enkel de 90pk-versie die desgewenst met een DSG wordt geleverd. Dat kost je dan een surplus van € 1.000 bovenop € 17.045. En voor de prijs van nog eens 15 paarden extra - en alweer een klim in de uitrustingsniveaus - moet je € 18.490 rekenen.

