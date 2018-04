Van Londen naar New York... met de auto!

Door: AUTO55

Als het aan grote baas van Russian Railways Vladimir Yakunin ligt, komt er een 19.955km lange autosnelweg die Europa, Azië en de Verenigde Staten met elkaar verbindt. De langste ter wereld, een titel die voorlopig op naam van de Highway 1 in Australië staat. Die heb je trouwens ook pas na 14.485km afgemaald.

Uiteraard wil de ambitieuze Rus niet ineens alles nieuw laten leggen. Zijn traject bevat 9.980km bestaande weg in Rusland en ook in Europa liggen al heel wat nodige kilometers. Maar toch. Door het aan elkaar linken van vele wegen, het aanleggen van duizenden kilometers vers asfalt en door een 88km lange verbinding tussen Rusland en Alaska te maken, zou het zo mogelijk worden om van Londen naar New York te ... rijden.

Economie in de plus

Volgens de Siberian Times zou het project heel wat economische mogelijkheden moeten opleveren. Met name in Rusland. Het blad verwacht zelfs dat, indien het plan groen licht krijgt, de Russen zo'n 10 tot 15 nieuwe steden zullen bouwen.