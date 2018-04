Verhuist productie Audi A1 van België naar Spanje?

Door: BV

De Audi A1 rolt momenteel van de productieband in ons eigen Vorst. Tegen 2018 of - ten laatste - 2019 is het kleine premiummodel van Audi aan vervanging toe. En dan zou de productie volgens informatie die Autonews in handen kreeg, wel eens kunnen verhuizen. De Duitsers overwegen om de tweede generatie te bouwen in het Spaanse Martorell. Daar wordt ook de Seat Ibiza gebouwd die technisch erg verwant (om niet te zeggen identiek) is. Beide modellen in dezelfde fabriek produceren drukt de kosten.

En Audi Brussel?

Audi Brussel telt 2.500 arbeidsplaatsen. De fabriek heeft nog geen uitzicht op de producite na 2019. Tot die tijd wordt er wel nog een half miljard euro in de verbetering van de installaties gepompt. Daarom lijkt het er voorlopig op dat het Volkswagen-concern nog verdere plannen heeft met de vestiging, maar er is geen concrete informatie over voorhanden.