Autoverkoop juni 2015: België herpakt zich, BMW in Top 3

Door: BV

Afgelopen maand juni werden 49.426 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat is een flinke vooruitgang van 14,6% of meer dan 6.000 auto’s ten opzichte van dezelfde maand in 2014. En het is voldoende om de jaarresultaten weer gelijk te stemmen met die van afgelopen jaar, ondanks enkele wat zwakkere maanden.

Renault troeft iedereen af

Renault is weerom het populairste merk van het land. Het bedrijf wist net geen 5.500 nieuwe wagens in het verkeer te brengen. VW staat op twee, nog steeds met meer dan 5.000 voertuigen. En onderaan in de top 3 staat BMW dat zichzelf duidelijk de status van volumemerk toeëigent, ongetwijfeld tot groot jolijt van z’n aandeelhouders. 3.456 mensen namen afgelopen maand een nieuwe ‘beemer’ in gebruikt. Vier en vijf zijn Audi en Opel. De complete Top 38 met exacte aantallen hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina geplaatst.

De bestelwagens en vrachtwagens

Goed nieuws, de aantallen gingen er zo maar eventjes 26,6% op vooruit. Daaruit blijkt alvast optimisme bij de zelfstandigen en ondernemers. Eenzelfde vaststelling bij de zware voertuigen tot 16 ton MTM. Daar kwam er 38,9% bij. Bij de voertuigen boven 16 ton MTM bedraagt de toename zelfs 55,9%, al dient gezegd dat de cijfers in die laatste categorieën de jongste tijd erg laag waren.

Motorfietsen weer populairder

Er worden ook weer meer motorfietsen verkocht. +25,6% in juni en dat betekent een globale toename van 4,2% aan het eind van het eerste semester.