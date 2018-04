België is land in Europa met hoogste filedruk

Door: ADD

Eigenlijk is het leven veel te kort om in de file te spenderen. En toch staan we met z’n allen dagelijks urenlang vast in het verkeer. Het technologiebedrijf Inrix heeft nu onderzocht in welke Europese steden en landen automobilisten afgelopen jaar het meeste geduld moesten hebben.

België boven



In 2015 brachten we op de Europese wegen gemiddeld 38uur in de file door, een uur minder dan in 2014. En ja hoor, ons land prijkt helemaal bovenaan de lijst. Met 44 uur zijn we het filerijkste land. In Hongarije daarentegen staan ze op een jaar tijd slechts vijf uur stil.

Drukste stedelijke gebieden in Europa

Londen ligt met 101 uur ver op kop, gevolgd door Stuttgart en een gedeelde - eervolle - derde plaats voor Antwerpen en Keulen (beide 71u). Brussel staat als vierde in de Europese top tien met 70 uur.

Positie Stedelijk gebied Verloren uren 2015 Verschil met vorig jaar (in uren) 1 Forensgebied Londen 101 5,2 2 Stuttgart 73 8,5 3 Antwerpen 71 6,6 4 Keulen 71 5,2 5 Brussel 70 -4,2 6 Moskou 57 Onbekend 7 Karlsruhe 54 -8,9 8 München 53 4,5 9 Utrecht 53 0,1 10 Milaan 52 -5 11 Manchester e.o. 51 -0,4 12 Düsseldorf 50 -3,2 13 Den Haag 48 -2,6 14 Rotterdam 46 -2,1 15 Parijs 45 0,1

Europese landen met de hoogste filedruk