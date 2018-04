Studie: mensen willen helemaal geen zelfrijdende auto

Door: BV

Bij heel wat automerken kan je tegenwoordig gerust stellen dat zelfrijdende auto’s een obsessie zijn. Miljarden worden erin geïnvesteerd. Want ze zijn er zeker van: het is de toekomst. Sommige automerken, zoals Opel bijvoorbeeld, willen zelfs niet meer horen dat ze auto’s zullen bouwen. Ze zullen mobiliteitsoplossingen bieden. Met apps, abonnementen en zo meer. En natuurlijk auto’s waarin stuurgevoel of weggedrag niet meer speelt, maar waarin de grootte van het tv-scherm het belangrijkste is.

Wie zit te wachten op een zelfrijdende auto?

Dat de generatie die de stuurpret nog onversneden kon consumeren, misschien liever zelf de touwtjes in handen houdt, is wellicht niet verrassend. Maar uit eerder onderzoek bleek ook al dat jongeren evenmin in grote mate overtuigd zijn. En nu is er een nieuwe Amerikaanse studie gepubliceerd van de Universiteit van Michigan. Die heet voluit “Motorists Preferences for Different Levels of Vehicle Automation’. En daaruit blijkt dat bijna niemand zit te wachten op een auto die helemaal zelf van A naar B rijdt.

Geen verschil

De universiteit concludeert dat een aanzienlijke groep (maar nog steeds niet de helft) van de mensen een gedeeltelijk zelfrijdende auto wel ziet zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mogelijkheid om in de file je krant te lezen. Een auto die helemaal zelf z’n ding doet: dat wil niet meer dan 1 op 5 ondervraagden. Een erg laag aantal. Maar wat minstens even tekenend is. De universiteit deed enkele jaren geleden ook al eens zo’n studie. Het legde de resultaten naast elkaar en concludeert dat de vraag om geheel zelfrijdende auto’s helemaal niet is gestegen. En dat ondanks uitgebreide media-aandacht de afgelopen jaren.

Veiliger?

Automerken zullen dus flink hun best moeten doen om die zelfrijdende auto’s te slijten. Hou er ook rekening mee dat die volgens actuele schattingen zo’n € 14.000 duurder zullen zijn dan conventionele auto’s. Een gegeven dat niet eens werd meegenomen in deze studie. Een voor de hand liggend verkoopsargument wordt dat van de veiligheid. Maar voorlopig zijn zelfrijdende auto’s niet minder bij incidenten betrokken dan deze met echte chauffeurs.