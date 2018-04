Auto van het Jaar 2018: dit zijn de kanshebbers

Elk jaar buigen 60 leden van een professionele jury zich over zowat elke nieuwe auto die op de markt komt. Dit jaar werden daaruit 37 kandidaten doorverwezen naar een eerste ronde. Daaruit werden nu weerom 7 auto’s geselecteerd. De kanshebbers voor de prijs van de Car of the Year (COTY). De winnaar wordt in maart bekendgemaakt, bij de opening van het Autosalon van Genève.