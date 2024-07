Europese importheffing Chinese auto is feit, maar worden ze nu duurder?

Door: BV

In navolging van forse Amerikaanse importheffingen op Chinese auto’s, heeft ook Europa nu beslist om auto’s uit China extra te belasten. Een voorlopige beslissing, want er wordt nog onderhandeld.

Tot 37,6 procent extra belasting

De Europese Commissie beweert dat in China geproduceerde elektrische auto’s profiteren van ongeoorloofde staatssteun. Dat dreigt faliekant af te lopen voor Europese fabrikanten die daar niet mee kunnen concurreren. Daarom wordt de bestaande importheffing van tien procent flink verhoogd. Europa probeert zo onder meer een herhaling van het zonnepaneel-debacle te vermijden. Goedkope Chinese zonnepanelen vaagden de Europese markt volledig weg.

Autogigant BYD moet nu 17,4 procent extra taks betalen. Geely (Zeekr, Volvo, Polestar) moet 19,9 procent ophoesten en SAIC, waar onder meer MG toe behoort en dat samenwerkt met Volkswagen zal 37,6 procent moeten neertellen. Extra, want al de bovenstaande percentages komen bovenop de reeds bestaande 10 procent. Het hoogste percentage hierboven is voorbehouden voor bedrijven die niet willen meewerken met de Europese overheid. Tesla, dat ook in China produceert, wist nog niet hoeveel het extra zal moeten betalen.

Worden al die auto’s nu duurder?

De jongste tijd stond het vooral in de gespecialiseerde pers bol van voorspellingen dat een extra importheffing Chinese auto’s duurder zou maken. Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Immers, de prijs van die auto’s in Europa wordt vooral om marketingtechnische redenen gekozen. Ze worden nét iets goedkoper dan de gevestigde waarden gepositioneerd. De echte kostprijs is een pak lager én het verschil is in veel gevallen voldoende om de extra belasting ruimschoots op te vangen. Zo bleek al dat sommige in China gebouwde auto’s hier tot 170 procent duurder zijn dan op de thuismarkt, waar er evenmin verlies op wordt gemaakt. Invoerders zullen terug aan de onderhandelingstafel moeten gaan zitten - dat wel en misschien sneuvelt er links of rechts wel een versie of model. Dat is trouwens niet voor meteen want in anticipatie op de nieuwe importheffing hebben alle importeurs grote voorraden aangelegd.

Terwijl Europa wachtposten aan de voordeur plaatst, sluipen de Chinezen al via de achterdeur binnen. Leapmotor zal samen met Stellantis modellen in Europa afmonteren en onder meer MG, BYD en Chery stellen Europese productie in het vooruitzicht.