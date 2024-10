Het einde van de goedkope Chinese auto? Vanaf nu tot 45 procent extra invoertaks

Door: BV

De tijdelijke invoertaks op uit elektrische auto’s uit China wordt permanent. Dat besliste de Europese Commissie. Op sommige modellen zal straks tot 45 procent importheffing geheven worden. En niet alleen Chinese merken zijn getroffen.

Rijkelijk laat begon Europa te dagen wat sommige experten al jaren beweerden: de verplichte Europese elektrificatie zet de markt open voor Chinese concurrenten die het spel niet altijd even eerlijk spelen. Onder meer omdat China niet alleen het gros van de toeleveringsketen controleert (meer dan 70 procent volgens de cijfers van de Europese Commissie zelf), maar ook omdat het ongeoorloofd veel staatssteun uitkeert. Chinese fabrikanten kunnen op die manier modellen op de markt gooien tegen prijzen waartegen Europese autobouwers geen verweer hebben. Het voorspelde economische slagveld, blijkt inmiddels realiteit te worden. Amerika reageerde snel en voerde eerder al een forse invoerheffing op Chinese auto’s in. Begin deze zomer deed Europa hetzelfde. Die tijdelijke invoerheffing wordt nu een permanente. Chinese auto’s zijn immers ‘kunstmatig goedkoop door gigantische subsidies”, zei Europese Commissievoorzitter Ursula Vond der Leyen.

Hoeveel een merk effectief méér moet betalen, hangt af van hoeveel staatssteun het bedrijf in China ontvangt. Een systeem dat uitgaat van moeilijk te doorgronden cijfers. Reken er nu dus al maar op dat over enkele jaren blijkt dat ermee gefraudeerd is. Voor de automerken van SAIC, waartoe onder meer Maxus en MG horen, zal het geen verschil uitmaken. Die hebben het maximumtarief van 35,3 procent aan hun been. Bij Geely, dat in China onder meer Polestar, Volvo, Lynk&Co, Smart en Zeekr bouwt, komt er 18,8 procent bij. BYD heeft 17 procent aan z’n been. Ook Tesla is getroffen, maar dat onderhandelt nog. Het bedrijf kreeg miljarden Chinese steun en kon onder meer op gratis fabrieksgronden rekenen, maar beweert dat het minder voordelen heeft dan Chinese merken. De toeslag komt steeds bovenop de 10 procent importheffing die reeds bestond.

Worden Chinese auto’s nu duurder?

De prijs van Chinese auto’s op de Europese markt wordt veelal niet bepaald door de kostprijs, maar door de marktpositionering. Ze zijn altijd net een tikkeltje goedkoper dan Europese modellen. De verkoopprijs in Europa is daardoor soms de helft meer tot ruim het dubbele van wat ze op de thuismarkt kosten. De marges van de automerken bieden dus veel marge om dergelijke kosten te absorberen. Prijsaanpassingen zijn mogelijk, maar weinig experten gaan uit van drastische prijsstijgingen.

Europese merken zijn tegen

Niet alleen China en de Chinese autobouwers zijn tegen - ook enkele Europese fabrikanten zijn niet opgezet met de nieuwe heffingen. BMW bijvoorbeeld. Hoewel de resultaten momenteel niet spectaculair zijn, zette dat merk fors in op de verovering van de Chinese automarkt. Dat is tenslotte de grootste ter wereld. Het deed daarvoor grote toegevingen, onder meer op vlak van design. Sommige BMW’s hebben een uiterlijk dat ‘Chinezer’ is dan dat van veel Chinese automerken. Inmiddels produceren ook heel wat Europese automerken op Chinese bodem. Onder meer BMW, Dacia, Citroën en de Volkswagen Group laten er auto’s bestemd voor het oude continent van de band rollen. Gelokt door een lagere productiekost. Dat komt nu onrechtstreeks in het gedrang.

De maatregel heeft alleszins tot gevolg dat enkele Chinese autobedrijven hun zinnen gezet hebben op Europese productievestigingen. Onder meer in Frankrijk en Hongarije lopen er straks Chinese auto’s ‘made in Europe’ van de band. De drempel daarvoor ligt trouwens niet al te hoog - het volstaat dat 40 procent van de onderdelen van de auto uit Europa afkomstig is.