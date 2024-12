10 jaar: Belgische auto was nog nooit zo oud

Door: BV

De gemiddelde leeftijd van het Europese wagenpark neemt al lange tijd toe. Ook in ons land, waar een auto voortaan gemiddeld tien jaar oud is. Een symbolische grens die wordt overschreden ondanks strenge milieunormen, lage-emissiezones, belastingvoordelen voor elektrische elektrische auto’s. Ook de grote nadruk op bedrijfswagens kan de trend niet stuiten. Die zijn nochtans massaal op Belgische wegen aanwezig, zijn jong én genereren een constante stroom jonge tweedehandswagens.

Benzines leggen minste kilometers af

Onderzoeksbureau GIPA concludeert dat een Belgisch gezin gemiddeld 1,4 auto’s heeft, ofschoon slechts twee derde van de gezinnen over een eigen auto beschikt. Dat aantal blijft stijgen, ook al legt de Belg vandaag minder kilometers af dan voor corona: gemiddeld 12.650 kilometer per jaar in plaats van 14.400 voor de pandemie.

Een auto heeft er in ons land voortaan gemiddeld niet alleen tien jaar opzitten, maar ook 120.000 kilometer op de teller. Benzines leggen gemiddeld het minste kilometers af: 10.700km op jaarbasis. Diesels het meeste: ruim 26.600 kilometer per jaar. Elektrische auto’s zweven tussen beide met een gemiddelde jaarlijkse afstand van 16.100 kilometer.

Belg verteert prijs nieuwe auto's niet

Volgens het onderzoek in opdracht van garageketen Auto5 blijven Belgen liever met een auto rijden dan de prijs voor een nieuwe auto op te hoesten. Gestegen onderhoudskosten nemen ze voor lief, al zoeken eigenaars ook bewust naar manieren om daarop te besparen. De helft van de Belgen houdt vast aan de dure merkgarage, maar een steeds groter aandeel zoekt in alternatieve garageketens naar goedkoper en handiger onderhoud. Omdat ze bijvoorbeeld makkelijker bereikbaar zijn dan de steeds dunner bezaaide merkvertegenwoordigers. Daarnaast zich ook zelf aan de auto werken in de lift.