Ford, GM en Chrysler weer naar Congress

Door: BV

Het Amerikaanse congress (of toch een comissie ervan) is vervroegd bijeen om de toplui van General Motors, Ford en Chrysler voor een tweede maal te horen. De drie noodleidende bedrijven leggen hun toekomststrategie voor in de hoop de broodnodige miljarden dollars noodleningen bij de Amerikaanse overheid los te weken. Eerder waren de heren terug naar huis gestuurd omdat de leden van het congress onvoldoende garanties voor de toekomst zagen. We overlopen even de grootste nieuwtjes in het politieke spel.

Ford heeft afgelopen week Volvo officieel in de etalage gezet. Het bedrijf probeert op die manier enerzijds geld los te weken bij de Zweedse overheid. Anderzijds zit Ford in minder slechte papieren dan de twee andere gegadigden. Het bedrijf ontmantelde het jongste jaar al z'n 'premier automotive group'. Volvo is na de verkoop van eerst Aston Martin en vervolgens Land-Rover en Jaguar het enige overblijfsel van het eens zo ambitieuze plan om Ford (als groep) in het topsegment te laten gelden. Een eventuele verkoop van Volvo, dat een bescheiden verlies laat optekenen, zou Ford zelfs al voldoende cash kunnen opleveren om het schip te redden.

Het door Daimler voor dood achtergelaten Chrysler voerde het afgelopen jaar al draconische besparingsmaatregelen door, maar het heeft nood aan nieuwe producten om de verkopen aan te zwengelen. Het bedrijf heeft al aangegeven in de toekomst z'n ganse productplanning te willen herzien. Met -uiteraard- meer aandacht voor kwaliteit en milieu en minder modellen die interne concurrentie opleveren. De groep heeft onder de merken Dodge, Chrysler en Jeep vaak dezelfde producten in de catalogus staan, met minieme verschillen. De investeringsmaatschappij Cerberus die eigenaar is van Chrysler zocht dit jaar nog naar een 'strategische partner' maar gesprekken met onder meer Renault-Nissan, Hyundai én General Motors liepen spaak. Een eventuele fusie van GM en Chrysler werd tijdens de hoorzittingen in het congress weer naar voren geschoven door Nardelli, de grote baas bij Chrysler. Dergelijke fusie zou een jaarlijkse besparing van 8 tot 10 miljard dollar kunnen opleveren. De topman voegde eraan toe dat er tijdens de onderhandelingen tussen GM en Chrysler principiële overeenkomst was over de voordelen, maar dat de besprekingen toch spaak liepen.

Zowel Chrysler als General Motors hebben het faillissement toegevoegd aan hun lijst met toekomstopties. Een tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers zou het bedrijf de kans kunnen geven om zichzelf te reorganiseren, zonder de noodzaak om essentiële bedrijfselementen af te stoten. M.a.w: GM en Chrysler zouden met méér merken uit het faillisement kunnen komen dan wanneer ze zich moeten plooien naar de normen van het Amerikaanse congress. In het plan dat GM-topman Bob Lutz voorlegt aan de Amerikaanse volksvertegenwoordigers zitten referenties naar de verkoop van Hummer (dat al een tijdje op een nieuwe eigenaar wacht), Saab, Saturn en Pontiac. De Zweedse GM-dochter boert nu nog zwaar achteruit maar staat aan de vooravond van een productoffensief (Saab 9-3X, 9-4X en 9-5) dat beterschap zal brengen. Volgens onbevestigde bronnen is aan de Saab-directie gevraagd zelf de fondsen te verzamelen om een periode van maximaal 18 maanden te overbruggen. Geld dat zou kunnen komen van de Zweedse overheid, van strategische partners of van de verkoop van een aandelenpakket van het merk.

De 'Big Three' dingen naar een totale overheidssteun (in leningen, niet in subsidies) van 35 miljard dollar. GM alleen denkt zo'n 18 miljard nodig te hebben. Volgens een enquète van de Amerikaanse nieuwszender CNN (uitgevoerd bij een amper representatief staal van ruim 1.000 amerikanen) kant goed 60% van de bevolking zich tegen goedkope staatsleningen voor de Amerikaanse auto-industrie. De beslissing valt begin volgende week, tenzij het Congress de autobonzen weer met extra werk naar huis stuurt.