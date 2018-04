Devon GTX is Amerikas volgende supercar

Door: BV

Het viel behoorlijk wat nieuws te rapen op het Pebble Beach Concours d'Elegance afgelopen weekend. De Infiniti M en nieuwe Bentley Mulsanne zijn slechts twee van de in het oog springende premières. Maar niet alleen de Japanners en de Europeanen hadden nieuws, ook de Amerikanen pakten uit in hun eigen Californië. Devon, een piepjonge sportwagenbouwer, liet er in levende lijven z'n GTX zien. Die supersportieveling wordt vanaf volgend jaar à rato van maximaal 36 wagens per jaar gebouwd.

Revolutionair is het recept niet; om een buizenchassis zit een lichtgewicht koets (met in het oog springende vleugeldeuren), tussen de voorwielen zit een 8,4l dikke atmosferische V10 die bij 6.100t/min 650pk opwekt en die de paardjes door een handbediende zesbak via de achterwielen richting asfalt. De Devon GTX bestaat meteen in twee versies. Een normale editie die je voor exact een half miljoen dollar kan bestellen én een exemplaar dat voor amper $ 25.000 extra voorzien is een circuitpakket dat onder meer een opzichtige achtervleugel en een voorspoiler omvat.

Devon communiceert cijfermateriaal gaande van de velgenmaat (18 duims vooraan, 19 duims achteraan, en optioneel kan het telkens één inch groter) tot de dikte van de stabilisatorstangen (27mm, voor wie het weten wil), maar over gewicht en prestaties wordt nog met geen letter gerept. Het bedrijf wil nog wat meer testen, voor het officiële prestaties vrijgeeft.