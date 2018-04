VW wil drie extra Porsche-modellen

Door: BV

Porsches overnameplannen voor gigant VW zijn in het gezicht van de eerste ontploft. En nu is VW dus de baas bij Porsche. En Martin Winternkorn, die bij Audi, Skoda, Volkswagen, Seat, Bentley, Bugatti en nu dus ook Porsche de plak zwaait, heeft in z'n kaarten laten kijken. In 2008 wist Porsche net niet de magische kaap van 100.000 verkochte auto's te ronden. De economische crisis heeft die verwachtingen inmiddels getemperd, maar die duurt niet eeuwig. En Winterkorn is formeel; 100.000 stuks is niet genoeg. Al in 2013 moeten er jaarlijks minstens 150.000 Porsches van de band rollen.

Dat betekent dat er meer verkocht moet worden aan bestaande klanten, maar ook dat er nieuwe modellen aan het aanbod toegevoegd moeten worden. Winterkorn hint naar een instap-sportauto die onder de Boxster hoort te komen. Daarover werd eerder al gespeculeerd. Audi zou de TT immers laten opvolgen door een model (R3) met middenmotor en de synergie-voordelen liggen voor de hand. Ook de plannen voor een kleine broer van de Cayenne duiken weer op. Die baby-SUV is een ander hardnekkig gerucht dat inmiddels al enkele jaren de ronde doet. Er werd zelfs al een naam gesuggereerd voor Cayenne's kleine broer: Rockster. Porsche heeft de piste overigens altijd ontkend. Nieuwe Porsche nr 3? Er wordt gedacht aan een tweede variant van de Panamera, maar richting daarin wordt niet gegeven. Wat denk je van een cabrio?