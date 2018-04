Laatste kans voor Seat

Door: BV

Bij Seat draait het niet zoals het hoort. De enige productiefaciliteit van het merk kreeg er wel de Audi Q5 bij, maar draait dan nog op slechts 60% van z'n capaciteit. En de verkoop heeft zwaar te lijden onder de economische crisis die in Zuid-Europa de autoverkoop stremt. Erich Schmitt was er eerder al binnengehaald om het merk te reanimeren, samen met de Belgische ontwerper Luc Donkerwolcke, die eerder al bij Skoda, Bentley en Lamborghini mirakels verrichte. Inmiddels is Erich Schmitt vervangen door James Muir die voorheen de plak zwaaide bij Mazda Europe. Een echte kentering heeft die nog niet teweeg kunnen brengen - het eerste kwartaal van dit jaar maakte Seat € 110 miljoen verlies.

Inmiddels spreekt Muir wat al jaren in de wandelgangen wordt gefluisterd. Als Seat niet snel meer klanten vindt, moet de stekker uit het merk. Bovendien is het bedrijf te veel afhankelijk van één model. De Ibiza vertegenwoordigt meer dan de helft van de verkoop. Onlangs werd met de Exeo nog een tweedehands Audi A4 aan het gamma toegevoegd. Ook daarvan stellen de cijfers teleur. "Auto Emocion" of niet - de cijfertjes kloppen niet. Muir wil snel meer modellen en nieuwe markten aanboren. Anders is het over and out voor Seat. Het is de laatste kans voor het merk, zegt hij.