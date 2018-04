Range Rover denkt aan vierde modellijn

Door: BV

Sinds Tata vorig jaar Jaguar en Land Rover overkocht van Ford, doen de wildste speculaties over de toekomst van beide merken de ronde. Het is evenwel duidelijk dat Tata de groei van z'n Britse aanwinsten wil ondersteunen. Daarvoor zijn significante budgetten vrijgemaakt. Bij Jaguar moeten die leiden tot een X-Type opvolger en een compacte sportauto. Bij Land Rover wordt in eerste instantie Range Rover uitgebouwd tot een volwaardig merk.

Het vlaggenschip, de Range Rover, maakt al 40 jaar carrière. Het kreeg inmiddels gezelschap van de immens populaire Range Rover Sport. En de Range Rover Evoque, een trendy tweedeurs die gebaseerd is op de LRX Concept Car, zal op het Autosalon van Parijs staan blinken in z'n definitieve vorm. Van dat model zit ook nog een vijfdeursvariant in de pijplijn. En omdat de Evoque nog voor het openen van de orderboeken zeer positieve reacties uitlokt, legt Land Rover de lat meteen weer wat hoger. Het merk broedt al op vierde modellijn voor het lifestyle-georiënteerde submerk. Volgens Britse media gaan de denkoefeningen in de richting van een zevenzitter. Die moet boven de Evoque en onder de Range Sport in het gamma passen.