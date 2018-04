Concept voor BMW Z5

Door: BV

Niet dat we denken dat BMW zelf de komst van een Z5 overweegt. Of dat die er op deze manier zou uitzien. BMW duidt met de Z immers de roadsters aan... Maar een sportwagen tekenen is natuurlijk altijd een goede manier om je als designer in de kijker te werken. Het is niet de eerste keer dat we om die reden een BMW met middenmotor zien passeren. Deze creatie is van twee jonge Turkse designers; Ä°smet Çevik en Fatih Tezel.

Veel meer dan het kunstige tekenwerk is er niet, al onthullen de afbeeldingen wel de (theoretische) aanwezigheid van een achtcilinder. Die had BMW's enige sportauto met middenmotor (de M1) niet. BMW werkt inmiddels naarstig aan de productieversie van de tweede sportwagen met middenmotor uit de geschiedenis van het merk. Die zal sterke overeenkomsten vertonen met de BMW Vision ED en aangedreven worden door elektromotoren en een viercilinder verbrandingsmotor. In 2013 moet die realiteit zijn.