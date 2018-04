Dit zijn de 4x4s van het jaar 2012

Door: BV

Elk jaar weer maakt het gespecialiseerde magazine 4x4 Plus de "4x4 Van Het Jaar" bekend. Al bijna 20 jaar lang. En terwijl bij de start van de verkiezing één enkele vlag voldeed om de lading te dekken, is er de jongste jaren een wildgroei van niches. Dit jaar heeft de organisatie echter beslist zich te beperken tot 4 trofee's. De onderdelen zijn 'Crossover', 'SUV', 'Offroad Luxe' en 'Pick-up'. Dat betekent dat de hybride terreinwagens en de echte terreinmonsters afvallen. De eerste omdat er geen ingeschreven werden (er zijn nochtans 4 modellen verkrijgbaar) en de tweede omdat de strijd daar eigenlijk alleen nog gaat tussen de Jeep Wrangler en de Land Rover Defender. Dat is dus een saaie bedoening.

Heel wat modellen in de categorie Crossover en SUV zijn ook met louter voorwielaandrijving beschikbaar, maar het spreekt voor zich dat hier uitsluitend exemplaren met vier aangedreven wielen beoordeeld werden. Voor de jurering worden journalisten met vakervaring ingeschakeld. Zijn opteerden in de categorie 'Crossover' voor de BMW X1. Die haalt het met ruime voorsprong van de Nissan Juke en Mini Countryman. Bij de SUVs gaat de overwinning naar de Range Rover Evoque. Die heeft er geen moeite mee om de Audi Q3 en de Volvo XC60 / VW Tiguan (met gelijke score) achter zich te laten.

In de categorie "Off-Road Luxe" was het daarentegen een echte thriller. De Porsche Cayenne haalt het er met een zucht voorsprong op de Range Rover Sport die de trofee al vier keer eerder mee naar huis mocht nemen. Op plaats drie eindigt nog een Land Rover - de Discovery. In de categorie "Pick-ups" wordt de dominantie van de Japanners zelden doorbroken. De erelijst (die we van alle categoriën van 1993 tot nu ook even op onze Facebook-pagina gegooid hebben) onthult een grotendeels Japans onderonsje waarin Mitsubishi, Nissan, Toyota en Mazda het met elkaar uitvechten. Ditmaal steekt de fonkelnieuwe Volkswagen Amarok echter de Nissan Navara en Toyota Hilux naar de kroon. Het product kan met ruim puntenoverschot op de voorkeur van de jury rekenen.