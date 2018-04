Eindelijk compacte SUVs voor Renault

Door: TB

Dat Renault niet langer lijdzaam kon toekijken hoe de concurrenten alle stukken van de SUV-taart aan het oppeuzelen waren, is weinig verrassend. Meer nog, het is oud nieuws dat de Fransen concrete plannen hebben om het B-segment te bestoken met hun eigen interpretatie van de Juke, de kleine lefgozer die bij alliantiepartner Nissan het mooie weer maakt. Al in februari liet Renault de Captur op ons los: Het is de visie van het Franse merk op zo'n compacte trendzetter. Vanaf 2014 verdrijft het karretje de Modus uit de catalogus en neemt het dan op tegen andere compacte crossovers als de Opel Mokka en de Peugeot 2008. Want jawel, ook die andere Fransen denken er met de Urban Crossover Concept luidop over na om een modelletje op basis van de nieuwe 208 uit te brengen, dat de 4008 langs onderen aan kan vullen.

Maar daar blijft het wellicht niet bij. Ook in het C-segment is plaats voor een compacte SUV, zo getuige het verkoopsuccess van Nissan's Qashqai, Peugeot's 3008 en consoorten. En het is meer in de richting van die 3008 dat de Fransen willen gaan: reken niet op vierwielaandrijving dus, en ook niet op een versie met zeven zitplaatsen. De Mégane SUV is iets voor 2015 en die zal technisch een hoop onderdelen gemeen hebben met de toekomstige Nissan Qashqai. Qua lijn zal Renault's SUV uiteraard aanleunen bij de nieuwste creaties van het merk.