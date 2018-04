Toyota en BMW gaan samen voor sportwagen

Door: BV

De Japanners van Toyota en de Duitsers van BMW hangen nu al constant met elkaar aan de lijn. Beiden werken immers samen voor de ontwikkeling van een nieuwe compacte dieselmotor (1.6 en 2.0 liter inhoud, vanaf 2014 bij Toyota). Daarvoor komt de know-how van BMW van pas, terwijl Toyota de Duitsers laat spieken uit het handboek voor de bouw van hybrides. En de twee kunnen schijnbaar goed met elkaar opschieten want de relatie wordt verder uitgediept. Dat hebben Toyota baas Akio Toyoda en BMW-evenknie Norbert Reithofer verklaard op een persconferentie.

De hoofdlijnen van de samenwerking gaan over de ontwikkeling van een brandstofcel, een geheel elektrische aandrijflijn, de ontwikkeling van lichtgewicht materiaal en technologie en -last but not least- de gezamenlijke ontwikkelen van componenten en architectuur voor een sportwagen.

Bij BMW is de Z4, of misschien zelfs een kleiner broertje (waarover al langer wordt gespeculeerd) de gedoodverfde kandidaat. Bij Toyota is het tijd om de Celica, MR of zelfs Supra-badges nog eens van onder het stof te halen.