Kia plaagt met nieuw studiemodel

Renault heeft onlangs haar Captur voorgesteld, Opel probeert met de Mokka te scoren en Nissan doet het met de Juke - waar we zeer binnenkort de Nismo-variant van mogen temmen. Dat Kia de dans niet wil ontspringen wisten we al, maar nu komt er ook resultaat uit de bus gevallen. Deze racy urban concept, zoals men hem voorlopig omschrijft, zal in maart op het Autosalon van Genève verschijnen. Of er daadwerkelijk een productiemodel op de planning staat, gaat later blijken. Kia zal op dezelfde beurs ook een C'eed en Procee'd GT aan de toeschouwers laten zien. Die krijgen beide een 1.6 GDI benzinemotor met twin-scroll turbo onder de kap, goed voor een ontwikkeling van 204pk en 265Nm trekkracht. Genoeg om de Zuid-Koreanen in 7,9 seconden naar 100km/u te katapulteren.