Over Mazda, Audi en Nissan

Ingenieurs van Mazda hebben hun zinnen hebben gezet op de ontwikkeling van meerdere achterwielaangedreven modellen. Die moeten helpen om het merk onderscheidend te maken en naar nieuwe hoogtes te tillen. De Mazda-top is evenwel niet helemaal overtuigd. Zij menen dat zo'n nieuwe architectuur te duur zal uitvallen. Al zou men natuurlijk samen met Alfa Romeo aan de slag kunnen. Zoals voor de ontwikkeling van de volgende MX-5 en Spider.

Audi wil in 2016 overgaan tot de lancering van de Q1. Dat is een crossover op basis van de VW Polo. De Q1 meet naar verluidt slechts 3,8m in de lengte en zou over een meer dan redelijke bodemvrijheid beschikken. Hij zou evenwel niet met vierwielaandrijving op de markt verschijnen. Over de motoren wordt momenteel met klem gezwegen, maar een 1.4 TFSI en 1.4 TDI behoren alvast tot de mogelijkheden. Ook zitten er volgens de bronnen een hybrideversie en een 231pk sterke SQ1 in de pijplijn.

En we eindigen in Japan, waar verspreid wordt dat Nissan voor de volgende editie van de GT-R bij Williams Advanced Engineering om hybridetechnologie gaat bedelen. Dat de GT-R R35 net als Honda (met de NSX, nvdr.) op de betreffende boot wil springen doet wel al langer de ronde. De geweldenaar wordt eind 2015 op de markten verwacht en zou zowel van start/stop als van een systeem van cilinderuitschakeling gebruik maken om de dorst - en tegelijk de CO2-uitstoot - te drukken. Maar voor we zover zijn moeten we natuurlijk eerst nog kennismaken met de Nismo-variant van de huidige editie. Die zou minstens 570 paarden onderbrengen en in staat zijn om in amper 2 seconden (!) naar 100km/u te spurten. Vanuit stilstand. Nissan hoopt alvast op een recordtijd op de Nordschleife. Het model in kwestie zal volgende maand voorgesteld op de Tokyo Motor Show.