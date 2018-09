Straks praat je tegen je BMW

Door: BV

Het klinkt een beetje als een plaat die blijft hangen, die stemherkenning. Al decennia lang proberen automerken ons wijs te maken dat déze nieuwe generatie, de versie is die wel werkt. In recente tijden is daar nog bijgekomen dat de herkenning van woorden en zinnen, dankzij een permanente internetverbinding verder kan gaan dan een paar illustere specifieke commando’s. Mercedes introduceerde het al bij z’n MBUX-systeem (test hier), waar het veelbelovend maar niet overtuigend bleek. En nu doet BMW hetzelfde.

Hey, BMW

Behalve het obligate knopje, zal je stemherkenning in je BMW ook kunnen activeren door ‘hey BMW’ te zeggen. Inderdaad, net zoals bij Mercedes. Dat betekent natuurlijk dat je auto voortdurend ligt te luistervinken. Wanneer die de magische woorden hoort, zal je bij BMW een hele hoop dingen kunnen zeggen. Want de virtuele BMW-assistent wil niet gewoon de temperatuur aanpassen of een bestemming invoeren. Je moet er ook meer abstracte conversaties mee kunnen voeren. Net zoals met Alexa van Amazon, Siri van Apple of Cortana bij Microsoft.

De BMW Personal Assistant moet ook in staat zijn om de meer complexe functies van de auto uit te leggen. Misschien wordt de handleiding daardoor wat minder lijvig.

BMW ID

BMW zou liefst hebben dat je daarnaast ook een virtuele identiteit aanmaakt en die aan je auto koppelt. Op die manier kan de virtuele assistent je ook helpen met persoonlijke instellingen, te weten komen of je - we geven een lukraak voorbeeld - op een bepaald uur van de dag liefst naar specifieke muziek luistert, en zo meer. Het merk dat nu al gegevens van z’n gebruikers te koop aanbiedt, wil ook graag toegang tot je kalender en navigatiegegevens. Kwestie van die nieuwe BMW Personal Assistent zo snel mogelijk te laten evolueren tot je beste vriend. Hoe BMW al die gegevens zal behandelen, is niet geweten.

België niet op de lijst

De assistent wordt vanaf november 2018 bestelbaar (niet te verwarren met leverbaar) op de nieuwe BMW 3-Serie. De nieuwe BMW X5, Z4 en 8-Reeks zullen die later via een software-aanpassing kunnen krijgen. Er staan zeventien landen op de lanceerlijst, maar België staat er niet op. Wanneer BMW ID en de Personal Assistant bij ons beschikbaar worden is onbekend. Bij de nieuwe Dreier zal de dienst in elk geval (waar actief) voor drie jaar inbegrepen zijn. Want ja, voor niets gaat de zon op.