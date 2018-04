Autosalon van Frankfurt 2013 overzicht: van Ferrari tot Jaguar

Door: BV

Het Autosalon van Frankfurt leverde naar goede tweejaarlijkse gewoonte weer een regelrechte tsunami aan nieuws, faclifts, concept cars en nieuwe modellen op. We groeperen even alle feiten. In dit tweede overzicht alles van Ferrari tot en met Jaguar. En vergeet ook onze fotospecial met beeld van de salonvloer niet te bekijken. Klik hier voor deel 1, of deel 2.

Ferrari

Ferrari 458 Speciale is vooral sneller

Fiat

Fiat Panda 4x4 Antarctica heeft weinig om het lijf

Ford

Ford Vignale is Mondeo met meer stijl

Ford S-Max Concept warmt op voor generatie 2

Honda

Meer over de Honda Civic Tourer

Hyundai

Alles over de nieuwe Hyundai i10

Infiniti

Infiniti Q30 is er helemaal

Italdesign / Giugiaro

Audi Quatro Nanuk Concept, getekend Giugiaro

Jaguar

Jaguar C-X17 in detail