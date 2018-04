Officieel: Porsche Panamera!

Door: BV

Porsche had eerder al niet één, maar twee keer een teaser vrijgegeven, en de prototypes voor de vierdeurs GT werden de jongste tijd nauwelijks gecamoufleerd gespot... een officiële onthulling kon bijgevolg niet lang meer op zich laten wachten. Et voilà, hier is de Porsche Panamera!

De vierdeurs meet 4,95m in de lengte, wordt 1,93m breed, 1,42m hoog en heeft een wielstand van 2,92m. De styling is -hoe kan het ook anders- geïnspireerd op Porsche's meest iconische product, de 911. Dat moet blijken uit de vorm van de koplampunits, die overlopen in de bovenrand van de voorvleugels, zoals dat al tijden voor de Carrera het geval is. Hoewel de motor tussen de voorwielen ligt, moet de Panamera alleen via de voorvleugel lucht happen. Z'n mond is dan ook ruim bemeten en om de doorstroming te optimaliseren vinden we ook doorstroomopeningen achter de wielkasten. De kont krijgt een vijfde kofferklep die ruimte biedt aan niet minder dan 450l bagage. En het kan zelfs nog meer worden... de achterbank is immers neerklapbaar. In dat geval zwelt het laadvolume zelfs tot 1.500l. En natuurlijk worden de vier inzittenden (waar de Panamera voor gehomologeerd wordt) getrakteerd op alle luxe, van instelbaar meubilair tot de nodige centimeters hoofd-, been- en voetruimte.

De instapper, ‘Panamera' heeft een 3,6l V6 onder de kap. Die is goed voor 300pk en sluist z'n vermogen standaard via de achterwielen en optioneel via vierwielaandrijving naar het asfalt door. De ‘Panamera S' krijgt een atmosferische 4,8l V8, goed voor 400pk. Die doet z'n werk op dezelfde manier als hierboven. Een geblazen versie van het laatste blok drijft de ‘Panamera Turbo' aan. De drukvoeding levert 100pk extra op, en in dat geval wordt dat geweld altijd aan de vier wielen gevoederd. Standaard moet je het stellen met een zesbak die je met de hand bediend. Optioneel levert Porsche een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (PDK- Porsche Doppel Kupplung).

De Panamera zal in de toekomst een robbertje mogen vechten met de Aston Martin Rapide en de Lamborghini Estoque, al komt die laatste ten vroegste in 2011 op de markt. En nu het sportwagenmerk toegeeft aan de dieseltrend, mogen we naast een eerder bevestigde hybridevariant ook een dieseluitvoering verwachten. Die heeft wellicht dezelfde drieliter zescilinder onder de kap als de nieuwe Cayenne diesel.