Grotere smarts op komst

Door: BV

Mercedes had, in wat inmiddels is gedegradeerd tot een ver en grijs verleden, grootse plannen met smart. De kleine tweezitter kreeg gezelschap van een sportieveling én van een variant die meer dan twee zitplaatsen telde. Die forfour was zelfs nog een minder lang leven (van 2004 tot 2006) beschoren als de roadster - de stekker werd uit deze projecten getrokken in een poging om de constructeur uit de rode cijfers te halen. Er was enkel ruimte voor een tweede (grotere) generatie fortwo die voldeed aan de homologatienormen voor de VS en Canada.

De eerste generatie fortwo mag dan wel een ruimtewonder heten, inmiddels hebben ook andere constructeurs het recept gevonden. Toyota's iQ biedt, met een nauwelijks grotere voetafdruk, ruimte voor 3+1 inzittende, VW zal met z'n Up! een heel gamma kleintjes op de markt brengen en er zijn (hardnekkige) geruchten van soortgelijke denkpistes bij BMW (dat wel wat ziet in een Isetta van de 21ste eeuw) en Fiat. Smart is dus weerom op zoek naar extra zitplaatsen. De forfour terugbrengen lijkt evenwel niet aan de orde, hoewel het zustermodel -de Mitsubishi Colt- nog steeds bij Nedcar in het Nederlandse Born van de band loopt. De vormgeving zal grote overeenkomsten vertonen met de huidige fortwo. De sector zet zwaar in op een variant met verlengde wielbasis en twee kleine extra achterdeuren die tegengesteld openzwaaien. Volgend jaar rond deze tijd weten we meer. Smart zou met de extra variant uitpakken op het Autosalon van Genève 2010.