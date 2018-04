Porsche Cayman Targa in de sterren

Door: BV

Het zou ons niet verbazen mocht Porsche een complete afdeling hebben die als enige taak het verzinnen van nieuwe modelvarianten heeft. Vooral bij de 911 loopt het aanbod de spuitgaten uit. De andere Porsche-modellen zijn grotendeels gespaard gebleven van een wildgroei aan variaties. Maar daar komt binnenkort wellicht verandering in.

De aanstormende nieuwe Boxster en Cayman kruipen bij de nakende modelwissel wat omhoog in het gamma. Op die manier maakt het merk plaats voor een nieuwe baby-Porsche, met een structuur die gedeeld wordt met de Audi R4 en een nog niet benoemde VW. Die zal aangedreven worden door een viercilinder. Volgens de geruchten een 2,5l met verschillende vermogensversies - tot 360pk, waarmee hij op termijn zelfs in de 911 zou kunnen komen.

De nieuwe Boxster en Cayman zullen zelf ook een breder publiek moeten aanspreken. We verwachten ons daarom aan meer varianten als de Spyder of de Cayman R. En er staat nu ook een Cayman Targa op de planning. Of die verwijderbare dakpanelen heeft, zoals traditioneel het geval is bij die benaming, valt nog te bezien. Dat Porsche opteert voor een wegschuifbaar glazen dak, zoals bij de 997 Targa, ligt veel meer voor de hand. Om de productie van al die extra versies mogelijk te maken, verhuist een deel van de Boxter en Cayman assemblage wellicht naar de voormalige Karmann-fabriek. Een nieuwe kleine SUV - de Cajun - zou dan weer in China van de band kunnen lopen.