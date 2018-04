BMW, Mercedes teleurstellend in nieuwe crashtestlading

Door: BV

De onafhankelijke crashtestorganisatie EuroNCAP heeft ditmaal niet minder dan 11 verschillende nieuwe modellen van perfect intact rollend materieel omgetoverd in hoopjes schroot. En dat allemaal om te bepalen hoe veilig al dat nieuwe blik exact is. Het goede nieuws is dat meer dan de helft van de voertuigen - zes - de maximumscore van vijf sterren in de wacht slepen. Het gaat om de Ford Tourneo Connect, Infiniti Q50, Mazda 3, Maserati Ghibli, Peugeot 308 en Mitsubishi Outlander PHEV.

Dat betekent helaas ook dat er nog steeds vijf voertuigen in de categorie ‘voor verbetering vatbaar' vallen. De aanstormende maar nog niet gelanceerde opgekrikte Ford Fiesta (Ecosport) zit daarbij, net als de nieuwe Nissan Note en - best verrassend - ook drie Duitsers. De VW T5, bij ons vooral gekend als de Multivan is afgeleid van een bestelwagen en ook de Mercedes Citan Kombi (eigenlijk een verklede Renault Kangoo) valt in die categorie. Beiden hebben dus een excuus voor de vooral zwakke score in voetgangerveiligheid die hen de extra ster kost. De Mercedes was overigens eerder al eens getest en sleepte toen slechts 3 sterren in de wacht, maar Mercedes opteerde ervoor om enkele aanpassingen door te voeren.

De laatste telg met vier sterren is de BMW i3, en dat mag je best eigenaardig noemen. Het kleintje kost niet alleen een bom duiten (minimaal € 35.500), maar ook deze laat het afweten op vlak van voetgangerveiligheid. En dat terwijl de neus hoog is en er geen hard motorblok aanwezig is dat verhindert dat een onfortuinlijke zwakke weggebruiker landt op een soepel meeverend paneel. De i3 scoort slechts marginaal beter dan de nieuwe Dacia Sandero (eveneens vier sterren)die daarvoor steevast met de vinger wordt gewezen.