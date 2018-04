Dit zijn de VAB Gezinswagens van 2014

Door: BV

De VAB Gezinswagenverkiezing is al aan z'n 27ste editie toe. De verkiezing is ditmaal opgedeeld in drie categorieën: gezinswagens tot € 18.000, gezinswagens tot € 28.000 en elektrische- en hybridevoertuigen waarvoor de prijsgrens was opgetrokken tot € 50.000, kwestie van een voldoende breed deelnemersveld te kunnen aantrekken. Zoals steeds zijn het niet alleen professionele autojournalisten (zo'n 25-tal), maar ook 90 gezinnen die voor het verdict zorgen.

Categorie 1, tot € 18.000

Nogal wat voertuigen in de eerste categorie waren uitgerust met een nieuwe, zuinige benzinemotor. De VAB concludeert uit eigen metingen dat het effectieve verbruik daarvan rond de zes liter schommelt. Er was welgeteld één deelnemer met dieselmotor en één op aardgas (een VW Up). Maar de mobiliteitsorganisatie concludeert uit het resultaat vooral dat de compacte SUV of cross-over doorbreekt. Twee voertuigen uit de top drie zijn van dat type, waaronder de winnaar.

De derde plaats is voor de Renault Captur die 148 punten kreeg. De Hyundai i30 scoort een erg verdienstelijke tweede plaats (162 punten). Maar het goud is voor de Peugeot 2008 met 170 punten. De ruimte, het vlotte weggedrag, afwerking en comfort zijn volgens de organisator de vaakst gehoorde argumenten.

Categorie 2, tot € 28.000

In de tweede categorie werd dan weer één benzinewagen geteld. Al de rest deed beroep op diesel voor de aandrijving. Maar dat is niet de voornaamste conclusie. De Belgische gezinnen hebben het wel voor een break - om het plaatsaanbod ongetwijfeld. De voltallige top 3 bestaat uit voertuigen die worden ingedeeld in die categorie.

De Audi A3 Sportback eindigt met 99 punten op de derde stek, maar mag zich troosten met de publieksprijs voor de ‘mooiste gezinswagen'. Skoda verzamelde de afgelopen jaren al een indrukwekkend palmares in deze verkiezing, maar de Skoda Octavia Combi strandt ditmaal met 129 punten op de tweede stek. Helemaal bovenaan prijkt immers de Mazda 6 Wagon, met 134 punten. Plaats, design, afwerking en de prijs/kwaliteitsverhouding zijn waar het voertuig om geprezen wordt.

Categorie 3, elektrisch

In de categorie "elektrisch" wordt de derde plaats weggekaapt door de Lexus IS 300h, met 166 punten. Dat is overigens een hybride, eveneens in deze categorie ingedeeld, terwijl de twee andere ereplaatsen voor voertuigen zijn die alleen aan het stopcontact volgetankt kunnen worden. De Nissan Leaf 2 (wegens vooral onderhuids grondig aangepakt) rijft 178 punten binnen en overtuigt vooral met z'n weggedrag, binnenruimte, comfort en goede autonomie. De winnaar, de BMW i3 (187 punten) moet het dan weer vooral hebben van z'n futuristische stijl, originaliteit en pittig rijgedrag, maar krijgt niettemin een sneer omwille van z'n prijs.