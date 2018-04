Auto van het Jaar 2011: de kanshebbers

Door: BV

Niet minder dan 41 kandidaten dongen dit jaar naar de meest prestigieuze prijs die automobiel Europa rijk is. En nu blijven er nog zeven finalisten over. Eén van hen wordt de Auto van het Jaar 2011.

Voor we de zeven gringo's opsommen die na de eerste schietronde nog overeind staan, lichten we er even enkele modellen uit die tijdens de eerste ronde sneuvelden. Audi heeft geen problemen om klanten voor z'n producten te ronselen, maar de professional moet er nog steeds niet van weten. Het merk schreef de A1, A7 én A8 in en geen enkele schopt het tot de finale. Afgelopen jaar was de VW Polo nog de winnaar, maar ditmaal doet VW het niet zo goed. De Touareg, Sharan en nieuwe Passat kunnen allen niet bekoren. Ook geen enkele BMW bij de finalisten; de 5-Reeks en X3 zijn te licht bevonden, en ook de door hetzelfde huis ingeschreven Mini Countryman is niet van de partij. De Jury viel zelfs niet voor de charme van de Mercedes CLS, de originele lijnen van de Peugeot RCZ, de hybridetechnologie van de Lexus CT200h of het elektrische kunnen van de Mitsubishi i-Miev (of Peugeot ion, Citroën C-Zero).

De Nissan Leaf is echter wel vooruitstrevend genoeg om een finaleplaats in de wacht te slepen. En ook de originaliteit van de nieuwe Meriva wordt beloond. Het is evenwel niet de enige monovolume die overeind blijft - ook de Ford C-MAX is er nog bij. Een finale zonder Alfa Romeo is maar een halve finale en dus staat ook de Giulietta nog recht nu de rook is opgetrokken. Bij Citroën is de C3/DS3-combo ook weerhouden. De grootste mededinger is de Volvo S60/V60. En ten slotte is er nog de underdog die zonder kleerscheuren de eerste ronde overleefde; de Dacia Duster (al staan wij daar niet echt van te kijken).

Eind november weten we welke auto zich in 2011 de Auto van het Jaar mag noemen.